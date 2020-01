Mødte fuld op til træning i United

Det var helt fint at møde fuld op til træning efter nytårsaften i Manchester United, fortæller Nani

Alkohol og fodbold på højeste plan er normalt ikke noget, der bør blandes sammen midt i sæsonen.

Sådan forholdt det sig dog ikke under Alex Ferguson i Manchester United. I hvert fald ikke efter jul og nytår, hvor der ellers er masser af kampe i Premier League.

Det afslører Nani, som spillede seks sæsoner under den succesfulde manager.

- Hvis jeg havde fri næste dag, så kunne jeg have det sjovt og på specielle dage som i julen og ved nytår, var der ingen i England, som bekymrede sig om det.

- På nytårsdag kunne vi endda tage fulde til træning, og træneren var ligeglad med det. Han (Alex Ferguson, red.) vidste, hvordan han skulle håndtere spillerne og kunne sige 'denne dag er speciel. Jeg kan ikke stille krav'.

- Vi havde spillet uden stop hele året. Det var en glæde, et øjeblik hvor vi kunne slappe af, en anden måde at træne på - klovne rundt, siger Nani til det portugisiske medie Tribuna Expresso.

Stemningen var rigtig god til træning, og det var ikke kun på grund af de mange sejre. Foto: Nigel Roddis/Ritzau Scanpix

Nani og de andre United-stjerner var ikke kun ædru, når de mødte op på træningsanlægget Carrington. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

De to portugisere havde et tæt forhold i Manchester United. Nani flyttede hjem til Ronaldo i en periode. Dermed fik de mere tid til at spille tennis, bordtennis og svømme sammen. De opfandt endda deres eget boldspil, fortæller Nani. Foto: Nigel Roddis/Ritzau Scanpix

Nani nød at spille for skotten. Foto: Suzanne Plunkett/Ritzau Scanpix

Om der også var alkohol i blodet til kampe, kommer Nani ikke ind på. Tre gange i portugiserens tid under Ferguson var Manchester United i kamp 1. januar. Tilbage i 2008 vandt storklubben med 1-0 over Birmingham City. Her spillede Nani hele kampen.

I 2011 og 2013 var Nani skadet nytårsdag. Begge gange blev det alligevel til en United-sejr.

Ferguson hentede Nani til Manchester United i 2007. Allerede i første sæson var han med til at vinde Champions League og det engelske mesterskab, mens det i de næste fem sæsoner blev til yderligere tre Premier League-titler.

I 2013 stoppede Alex Ferguson som manager på Old Trafford, og derfor ville Nani også væk, forklarer han selv.

Der skulle dog gå endnu en sæson - denne gang under David Moyes - før, at han skiftede klub.

Nani blev i 2014 lejet ud i én sæson til sin tidligere klub Sporting. Efterfølgende er det blevet til ophold i Fenerbahçe, Valencia, Lazio og igen Sporting.

Siden februar 2019 har den 33-årige kantspiller optrådt for amerikanske Orlando City, hvor han også er anfører.

