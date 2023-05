Motivation til Leeds: Vil vise sine bryster

Bokseren og OnlyFans-stjernen Ebanie Bridges prøver at motivere Leeds United-spillerne til at overleve i Premier League med nogle vilde tilbud

Der er et point til redning og to kampe tilbage.

Ja, bliver noget af en gyser for Leeds United, der kæmper med næb og klør for at holde sig oppe i Premier League i denne sæson.

Tingene kan dog vende for Sam Allardyces tropper, efter de har fået noget af et tilbud fra bokseren og OnlyFans-stjernen Ebanie Bridges, der også er stor Leeds fan.

I et interview med TalkSport har hun nemlig tilbudt en række ting for at motivere Leeds-spillerne til at præstere deres bedste i holdets to sidste kampe.

- Hej drenge, hvis I bliver oppe, viser jeg mine bryster, sagde hun med et glimt i øjet og fortsatte.

- Jeg kommer ned i omklædningsrummet, hiver min trøje op og viser mine bryster eller noget i den stil.

- Jeg kysser jer, hvad end det skal være. I får gratis adgang til min OnlyFans.

- Jeg beder jer Leeds, I må virkelig ikke skuffe mig, siger Bridges.

Om motivationen fra Bridges kommer til at virke må tiden vise men mandskabet, hvor Rasmus Nissen Kristensen slår sine folder kan allerede rykke ud af Premier League i denne weekend.

Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

Det kan de, hvis de selv taber deres opgør til West Ham, Nottingham Forest undgår at tabe til Arsenal og Everton slår Wolverhampton.

Det virker dog usandsynligt, at så mange ting skulle gå galt, og det hele ender nok med at blive en sand gyser på sidste spilledag, hvor tingene skal afgøres i bunden af den bedste engelske fodboldrække.