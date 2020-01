Mourinho afslører nyt om Eriksen-transfer

Christian Eriksen kommer også i aktion som Tottenham-spiller lørdag, for Inter har ikke budt på danskeren. Det siger José Mourinho på et pressemøde dagen inden kampen mod Watford

Christian Eriksen spiller også i morgen, når Tottenham møder Watford.

Det bekræfter José Mourinho over for de fremmødte journalister på et pressemøde.

Danskerens navn bliver ved med at dukke op i de italienske aviser, og hans agent, Martin Schoots, var til møde med Inters sportslige chef, Giuseppe 'Beppe' Marotta, torsdag aften. Men mere er der altså ikke at komme efter - endnu.

- I må spørge Inter eller agenten(Eriksens agent red.) for de ved mere end mig.

- Hvis Inter er sikre på en handel, så er det, fordi de er klar til at afgive et bud, det har de endnu ikke gjort. Jeg bliver overrasket, når jeg ser folk med ansvar tale om en handel, siger Mourinho på pressemødet.

Det er muligt, at Mourinho hentyder til Inters sportslige chef, Giuseppe 'Beppe' Marotta, der tidligere har meldt sig interesseret i danskeren.

- Jeg tror stadig, at der er mange klubber, der er interesseret i ham, men vi har ikke påbegyndt nogen form for forhandling. Jeg siger bare, at han er en vigtig og interessant spiller, sagde Beppe Marotta til Sky Sport Italia.i starten af transfervinduet.

Meldingerne har længe været, at Eriksen og Inter er blevet enige om en aftale, mens Tottenham skulle vente flere euro fra Italien.

Afstanden er ikke enorm, men det skulle være den sidste store hurdle, at Tottenham har sat et prisskilt på 20 millioner euro, til svarende 150 millioner kroner, mens Inter indtil videre ikke vil give mere end 15 millioner euro, svarende til 112 millioner kroner.

José Mourinho gør dog klart på pressemødet, at Tottenham ikke har modtaget noget officielt bud.

- Folk har sagt nogle gange, at han spiller sin sidste kamp for klubben, men han spiller i morgen, siger Mourinho

Danskeren forlader derfor ikke London lige med det samme.

