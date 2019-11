Mourinho bliver Eriksens chef

Det bliver som ventet José Mourinho, der bliver Mauricio Pochettinos afløser i Tottenham Hotspur.

Det bekræfter Champions League-finalisterne onsdag morgen.

De to parter er blevet enige om en aftale, der løber til sommeren 2023.

- Med José får vi en af de mest succesfulde managers i fodbold. Han har en enorm erfaring, kan inspirere hold og er en stor taktiker. Han har vundet titler i alle klubber, han har trænet. Vi tror på, han bringer energi og tro ind i omklædningsrummet, siger bestyrelsesformand Daniel Levy.

56-årige Mourinho brød igennem på den store scene med FC Porto med hvem han vandt det portugisiske mesterskab i 2003 og 2004, UEFA Cup'en i 2003 og Champions League i 2004.

Siden har han etableret sig som en af nyere tids største managere med mesterskaber og europæisk succes i både England, Italien og Spanien.

Han er en af blot fem toptrænere, der har vundet Mesterholdenes Europa Cup/Champions League med to forskellige klubber. Siden bruddet med Manchester United kort før jul sidste år, har han været ledig på markedet.

- Jeg glæder mig til at tiltræde i en klub med så stor en arv og så passionerede fans. Kvaliteten i både trup og akademi glæder mig. Det er muligheden for at arbejde med disse spillere, der har tiltrukket mig, siger Mourinho.

Spurs fyrede tirsdag argentinske Pochettino efter en langt fra tilfredsstillende efterårs-sæson, hvor London-klubben er nede på 14. pladsen i Premier League - 20 point efter Liverpool, der fører ligaen.

