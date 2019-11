Mourinho-effekten: Zlatan kan ende i chokskifte

Jose Mourinho er dårligt gået i gang med sit nye job, før tanker om at starte et tredje samarbejde med Zlatan Ibrahimovic er begyndt at tage form, mener britiske The Telegraph

Tottenhams nye cheftræner José Mourinho vil hente Zlatan Ibrahimovic til sin nye arbejdsplads, skriver flere medier, herunder The Telegraph.

Indtil videre har AC Milan virket som det mest sandsynlige skifte for 38-årige Zlatan Ibrahimovic, der pønser på et europæisk comeback efter sit kontraktudløb i amerikanske LA Galaxy. Men ifølge den britiske avis' chefkorrespondent har Ibrahimovics klækkelige lønkrav smidt en stopklods i de forhandlinger.

Ibra og Mou omfavner hinanden efter en sejr i den engelske ligacup i 2017. Er der to, der forstår hinanden i international topfodbold, så er det de to. - Mourinho og jeg er ens. Vi ændrer os ikke for nogen, sagde Zlatan i fjor. Foto: Ritzau Scanpix

Og her kommer Tottenham altså ind i billedet for Zlatan. Avisen mener, Mourinho øjner ham som en oplagt kandidat til pladsen som Harry Kanes dubleant i angrebet. En plads, der har været ledig siden Fernando Llorentes afgang.

Ibrahimovic menes at være på udkig efter en halvanden års kontrakt. Dog kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvor stor chance der er for, at Tottenham og bestyrelsesformand Daniel Levy vil gå med til en så lang aftale med en mand, der bliver 39 næste år. Selv om den mand er Zlatan.

Nogle vil måske også mene, at Nordlondon-klubben allerede er pænt besat på toppen, og indtil videre har Mourinho da også kun erklæret stor beundring for det spillermateriale, han har overtaget.

- Jeg fortalte dem, at en af grundene til, at jeg besluttede mig for at komme her, var spillerne. Jeg prøvede at købe dem for andre klubber, men jeg kunne ikke. Jeg vil ikke lave store forandringer. Jeg vil respektere den base, der er blevet udviklet gennem fem et halvt års arbejde, sagde portugiseren, kort efter at have sat sig i sit nye sæde.

Gamle kammerater

Mourinho og den svenske veteran har tidligere arbejdet sammen i Inter Milan og Manchester United og har aldrig lagt skjul på deres store respekt for hinanden.

Både inden og efter deres samarbejde i Manchester, missede de sjældent en chance for at rose hinanden til skyerne. Senest tog Zlatan også sin gamle manager i forsvar fra Los Angeles, da Mourinho i efteråret 2018 var under heftig kritik i kølvandet på en dårlig sæsonstart i United.

- Mourinho skal bare blive ved med at være sig selv, stå op for hvad han gør, stå op for hvad han er. Han er, hvor han er, fordi han gjorde tingene på sin egen måde, fordi han er den, han er, og ikke ændrer sig for nogen. Jeg er præcis på samme måde, jeg ændrer mig ikke for nogen. Sådan er vi ikke, vi er os selv, vi tror på, hvad vi gør, og vi gør det til ende, sagde han ved den lejlighed.

Her ses de to under en træningslejr med Inter Milan i 2009. Den italienske kollaboration var en stor succes og affødte et mesterskab samme år, samtidig med at Zlatan blev kåret til ligaens bedste. Foto: Getty Images

De arbejdede senest sammen i Manchester United, hvor Mourinho hentede Zlatan forud for sin første sæson i klubben. Ibrahimovic nåede at scorede 26 mål i 46 officielle kampe for United, inden en alvorlig knæskade i 2017 satte en brat stopper for samarbejdet og fik mange til at tro, at 35-årige Zlatans karriere lakkede mod enden.

Da han ved udgangen af samme år skiftede til den amerikanske liga, blev det set som et vanligt træk for aldrende stjerner på karrierenedtrapning.

Men ligesom han har gjort flere gange i indeværende årti, så ser han altså nu ud til at overraske alle nok en gang, denne gang med en tilbagevenden til en af Europas største ligaer.

Der gik ikke længe fra sæsonafslutningen i MLS i efteråret, før spekulationer om Zlatans fremtid begyndte at fylde. Både spanske Marca og italienske Tuttosport rygtede hurtigt Ibrahimovic til sin tidligere arbejdsgiver AC Milan

MLS-kommisæren Don Garber endte uventet som den helt store rygtesmed, da han, muligvis ved en fortalelse, også satte MLS' for tiden største profil i forbindelse med et skifte til det norditalienske.

- Han er en fyr på 38, og nu er han på vej til AC Milan, en af de største klubber i verden. Han er interessant både på og udenfor banen. Jeg vil gerne se ham tilbage (i MLS), men det er op til LA Galaxy, overraskede Garber mange ved at sige.

Zlatan Ibrahimovic har udover sin tid for byrivalerne AC Milan og Inter Milan prydet mange af Europas største ligaer under ophold i storklubber som Ajax, Juventus, FC Barcelona, Paris Saint Germain og senest Manchester United.

Også i indeværende sæson har der ikke været mange fingre at sætte på det rent sportslige.

31 mål i 31 kampe er det blevet til for Los Angeles-klubben i den netop afsluttede sæson.

Upopulær Zlatan revses: Så respektløs

Nu siger han farvel: I ville have Zlatan, I fik Zlatan

Stjernetræner efter flirt: - Jeg ringer til Zlatan