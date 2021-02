Mourinho efter målrig nedtur: Vi burde have vundet sikkert

Det skortede ikke på mål og underholdning i onsdagens FA Cup-brag mellem Everton og Tottenham.

Hele ni mål og en afgørelse i forlænget spilletid bød dramaet på i Evertons sejr på 5-4 over holdet fra det nordlige London.

Udfaldet burde have været anderledes, mener Tottenham-manager José Mourinho.

- Når man scorer fire mål, skal man vinde. Som vi spillede, burde vi have vundet kampen sikkert.

- Offensiv fodbold vinder man kun med, når man ikke begår flere defensive fejl, end man forårsager, siger han ifølge Reuters efter nederlaget.

Gæsterne fra Tottenham viste stor moral i kampen, hvor de to gange kom tilbage efter at have været bagud.

Godt nok kom Tottenham tidligt foran 1-0, men værterne fra Liverpool bragte sig både på 3-1 og 4-3. Begge gange svarede Tottenham igen.

I forlængelsen gik den dog ikke længere, og brasilianske Bernards mål blev afgørende.

- Vi var modige, vi skabte meget, og vi var det bedste hold, mens vi var foran 1-0. Men på fem minutter blev det til fejl-fejl-fejl og mål-mål-mål. Man kæmper sig tilbage, og så kommer der flere fejl. Så kæmper man sig tilbage igen.

- Det var katten efter musen. Musen var vores defensive fejl, og katten var os, som forsøgte at kompensere for det ved at spille godt, siger han.

Med sejren er Everton klar til kvartfinalerne i pokalturneringen. Tottenham må prøve igen i næste sæson.