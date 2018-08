Mourinho forlanger respekt: Får pressen til at grine

Det var en trodsig Manchester United-manager, som efter mandagens 0-3-nederlag til Tottenham mødte pressen på hjemmebanen Old Trafford.

Mod slutningen af pressemødet fremviste han tre fingre på den ene hånd og spurgte en journalist i lokalet, hvad det var. Ud over antallet af Tottenham-mål var det samtidig en reference til noget andet.

- Jeg har vundet flere Premier League-titler end de andre 19 managers (i Premier League, red.) tilsammen. Tre til mig, to til dem. Respekt, lød det fra José Mourinho, hvorefter han forlod lokalet.

De tre mesterskaber er dog alle hentet for Chelsea, mens Mourinhos bedste placering som United-manager var sidste sæsons andenplads.

Med to nederlag i træk vokser presset på den portugisiske manager. United er efter bare tre kampe i den nye sæson allerede seks point efter holdene i toppen.

Mourinhos største hovedpine er Uniteds defensiv.

Forsvaret fremstod som tilfældet også var i forrige weekends nederlag til Brighton rystende usikkert. Især i anden halvleg, hvor Tottenham scorede alle sine tre mål.

Op til sæsonstarten gjorde Mourinho det klart, at han ønskede at forstærke truppen med mindst én midterforsvarer, men det blev ikke til noget.

Efter kampen afviste han at åbne den diskussion igen.

- Der er ikke et transfermarked før 1. januar. Jeg har fortalt jer det, der var at sige, og jeg siger ikke et ord mere om det, siger Mourinho til Sky Sports efter kampen.

Indtil videre har fem spillere fået chancen i midterforsvaret, men Mourinho har endnu ikke fundet frem til sin foretrukne opstilling.

Mod Tottenham fik Phil Jones og Chris Smalling chancen, men uden at gribe den.

Jones så ikke godt ud, da Harry Kane bragte Tottenham foran på et brag af et hovedstød. Siden blev en skadet Jones udskiftet med svenskeren Victor Lindelöf, som begik en række fejl.

Og Chris Smalling lod sig alt for nemt overliste, da Lucas Moura scorede kampens sidste mål.

- Jeg ved det ikke, svarede Mourinho på et spørgsmål om, hvilken forsvarskombination, der kan løse problemet.

- Jeg har ikke fundet frem til min bedste firebackkæde, tilføjede han.

