Mourinho frustreret over endnu en sen udligning

Tottenhams manager José Mourinho var onsdag aften vidne til, at hans hold igen smed en føring væk i slutminutter af en Premier League-kamp.

Det skete, da Tottenham spillede 1-1 hjemme mod bundholdet Fulham.

I de seneste seks kampe er det således sket tre gange, at modstanderne udligner sent, og det frustrerer Mourinho, at hans spillere ikke er i stand til at holde fast i føringen.

- I anden halvleg havde vi de største muligheder for at lukke kampen, men når man ikke gør det, så må man heller ikke lukke mål ind, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters efter kampen.

Ved Fulhams udligning var holdets angriber Ivan Cavaleiro hurtigst, da han headede bolden i mål, og selv om Mourinho ikke nævnte navne efter kampen, så fik han ikke desto nævnt de individuelle fejl på holdet.

- Det (fejlene, red.) har nogle gange noget at gøre med holdets organisation, men andre gange har det noget at gøre med spilleres individuelle kvaliteter og evner, sagde en frustreret Mourinho.

Forud for kampen havde Mourinho og Fulhams Scott Parker været i infight, fordi kampen blev flyttet til onsdag blot to dage før, den skulle spilles.

Det var meningen, at Tottenham skulle have mødt Aston Villa, men grundet coronasmitte i Villa-truppen blev kampen aflyst og i stedet erstattet af Fulham-opgøret.

Parker kaldte det skandaløst, at kampen blev rykket i sidste sekund, hvortil Mourinho svarede, at han kun ville have ondt at Fulham, hvis de var nødsaget til at stille med en svagere trup end normalt.

Men med den sene udligning var det alligevel Parker, der skulle få det sidste ord.

- Nogle af mine spillere har været isoleret i ti dage, så jeg er meget stolt af de spillere, der viste vilje og mod, selv om de kun har trænet en gang op til kampen, sagde han følge Reuters.