Mourinho frustreret over Tottenham-forsvar

Jose Mourinho har fået en fin start som Tottenham-manager, siden han overtog tjansen i november, og hidtil er det blevet til seks sejre i ti kampe.

Men alt har ikke været fryd og gammen i Tottenham, og de har i de ti kampe kun haft et enkelt såkaldt clean sheet. Det er skuffende, og forsvarets præstationer har frustreret Jose Mourinho.

Det fortæller han til Sky Sports.

- Problemet er den måde, vi indkasserer mål på. Vi tog til Manchester United, og deres første mål var et mål, der ikke var skidt at indkassere, fortæller Mourinho og tilføjer:

- Vi reagerer, og vi udligner, men derefter indkasserer vi et latterligt mål. Det er problemet. Vi er nødt til at forbedre os. Vi indkasserer for mange mål, og det er meget frustrerende. Hvis jeg var en af mine angribere, ville jeg være meget frustreret over, at vi ikke er i stand til at stoppe det i bagkæden.

Tottenham er i øjeblikket nummer seks i Premier League og skal forsøge at sikre et clean sheet, når de lørdag eftermiddag møder danskerklubben Southampton.

United har planen klar: Vil have gratis Eriksen Se også: Fodboldstjerne viser vanvittig hovedskade Se også: Mourinho gav Eriksen chancen: Han gjorde det godt