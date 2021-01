Mourinho gik amok: Stjernen skred i pausen

José Mourinho og Serge Aurier endte i et ophedet skænderi midt under Tottenhams PL-kamp mod Liverpool

Det er ikke nogen hemmelighed, at José Mourinho har et iltert temperament, og torsdag kammede portugiserens opførsel over, da Tottenham fik ørene i maskinen mod Liverpool i Premier League.

I hvert fald hvis man spørger den ivorianske Tottenham-back, Serge Aurier.

ESPN kan i hvert fald berette, at Aurier og Mourinho røg i totterne på hinanden i pausen af torsdagens kamp på Tottenham Hotspur Stadium, da den portugisiske manager foran holdkammeraterne gav Serge Aurier skylden for det mål, Roberto Firmino scorede kort inden pausen.

Serge Aurier (th) så ikke godt ud, da Sadio Mané fandt Roberto Firmino ved Liverpools 1-0-scoring. Foto: Shaun Botterill/Ritzau Scanpix

ESPN oplyser, at Aurier blev rasende over at blive hængt til tørre af sin chef, og de to endte i et ophedet skænderi. Derefter valgte Mourinho at udskifte Aurier til anden halvlegs start.

Den beslutning tog backen ikke godt imod og skred fra stadion umiddelbart efter.

Kilder fortæller til ESPN, at flere Tottenham-spillere mener, at pause-kaosset var skyld i, at Liverpool kort inde i anden halvleg bragte sig på 2-0 og endte med at vinde kampen 3-1 på trods af en scoring fra Pierre-Emile Højbjerg.

Tottenham skal søndag forsøge at rejse sig ude mod bundholdet Brighton.

De tjente mest: Kong Christian på tronen

Nu er vejen banet for et skifte

Hyldes efter drømmekasse: - Deres talisman