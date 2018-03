Mourinho i sønderlemmende angreb på fyret kollega

José Mourinho kan blot håbe, at hans Manchester United-mandskab er lige så hensynsløse mod Sevilla i aften, som han var i sit modsvar til Frank de Boer, der kritiserede den portugisiske manager efter 2-1 sejren over Liverpool i lørdags.

Den hollandske træner er ikke imponeret over Mourinhos håndtering af Marcus Rashford og mener, at den 20-årige angriber burde få mere spilletid, end tilfældet er.

- Det er en skam, at manageren er Mourinho, fordi man normalt vil give en engelsk spiller tid, selvom han laver fejl. Men Mourinho er ikke sådan. Han tænker kun på resultater.

Det fik Manchester United-manageren til at gå til modangreb på de Boer, som i en kort periode trænede Crystal Palace i starten af denne sæson.

- Jeg læste et citat fra den dårligste manager i Premier Leagues historie, Frank de Boer. Syv kampe, syv nederlag, nul mål, sagde Mourinho på mandagens pressemøde forud for tirsdagens Champions League-opgør mod Sevilla.

Frank de Boer stod i spidsen for Crystal Palace i 77 dage, hvor det blev til fire nederlag i fire Premier League-kampe og en enkelt sejr i Carabao Cup'en.

Foto: AP

- Han sagde, at det ikke er godt for Marcus Rashford at have en træner som mig, for det vigtigste for mig er at vinde, opsummerede Mourinho, inden han svarede den hollandske manager igen.

- Hvis Rashford blev trænet af Frank, ville han lære at tabe, fordi de Boer tabte alle sine kampe.

Den tidligere Crystal Palace-manager arbejder for tiden hos BT Sport, hvor han er Premier League-ekspert. Det var også her, han kom med sit angreb på sin portugisiske kollega.

José Mourinho er langt fra enig med Frank de Boer om, at Rashford får for lidt spilletid.

- Jeg forsøger at gøre det bedste for knægten. Hvis du ser på, hvor mange kampe han har spillet i de to seneste sæsoner, så er han nok blandt de fem spillere med fleste kampe.

Der kan være noget om snakken fra portugiseren, for Marcus Rashford kan notere sig 93 optrædener siden Mourinho tog over fra Van Gaal i 2016.

Nummer 94 kan meget vel komme tirsdag aften, når Manchester United skal forsøge at sikre sig videre avancement til kvartfinalerne i Champions League, når Sevilla gæster Old Trafford.

Den spanske klub nyder stor respekt fra Mourinho, som er imponeret over deres to kampe mod Liverpool i gruppespillet, som begge endte uafgjort.

Den portugisiske manager fastholder, at hans hold ikke er blandt favoritterne til at vinde trofæet med de store ører, og at det derfor ikke er en katastrofe, hvis de ryger ud i aften.

- Jeg forestiller mig, at hvis vi bliver slået ud, så vil det blive betragtet som en katastrofe. Men for mig ville det være en skuffelse.

- Jeg tror ikke, vi er kandidater til at vinde turneringen. Men når man er blandt de sidste otte, kan alt ske. I kvartfinalen begynder du at kunne lugte semifinalerne.

Manchester United står med et fornuftigt udgangspunkt forud for returkampen, da den første kamp mellem de to mandskaber endte 0-0 i Sevilla.