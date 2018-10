Mourinho koger over: Nu skal superstjernen ud

Det sejler i Manchester United.

Resultaterne har talt for sig selv denne sæson, og der er allerede blevet skrevet stolpe op og stolpe ned om det betændte forhold mellem manager José Mourinho og rekordindkøbet Paul Pogba.

Nu rapporterer avisen Daily Star, at det ligeledes har slået gnister mellem Mourinho og en anden af Uniteds helt store stjerner Alexis Sanchez.

Faktisk er de to kommet så langt ud, at José Mourinho har besluttet sig for at sælge sit prestigeindkøb, der kom til United i januar fra Arsenal, og som Mourinho strakte sig meget langt for at hente foran snuden på rivalerne fra City.

Mølby: Uniteds mega-stjerne er en uromager

Fox Sports Chile rapporterer, at José Mourinho længe har været utilfreds med sydamerikanernes præstationer - både på banen og træningsbanen.

Mandag i sidste uge havde Mourinho angiveligt fået nok og konfronterede chileneren foran holdkammeraterne på klubbens fashionable træningsanlæg.

Den form for offentlig ydmygelse er ikke noget nyt for José Mourinho, der tidligere har hængt bl.a. Luke Shaw ud for sine præstationer og fysiske formåen.

Ligesom luften mellem Paul Pogba og Mourinho har været iskold denne sæson:

Mourinhos utilfredshed med Alexis Sanchez blev offentlig for enhver i weekenden, da den dyre offensiv-spiller var med resten af United-truppen i London for at spille mod West Ham.

Alligevel blev Alexis Sanchez fravalgt til kamptruppen - ikke engang en plads på bænken kunne det blive til.

- I hvor mange måneder har folk ikke spurgt til, hvorfor Martial ikke var med. Alexis spiller ikke godt nok for tiden, så denne gang valgte jeg andre spillere. Jeg valgte Martial og droppede Alexis, lød det iskolde svar fra manageren efter 3-1 nederlaget til West Ham.

Flere bririske medier, heriblandt The Mirror, skriver, at Alexis Sanchez mildest talt er rasende på sin portugisiske chef og gerne forlader United snarest.

Alexis Sanchez er angiveligt en færdig mand i Manchester United, hvis Jose Mourinho får lov til at bestemme i hvert fald. Foto: AP Photo/Alastair Grant

Alexis Sanchez har fået fem Premier League-kampe denne sæson uden mål til følge, og det store spørgsmål er, om der er nogen, der er klar til at købe chileneren og overtage lønudgiften på cirka 4,2 mio. kr. om ugen.

Manchester United har fået sin dårligste indledning på en sæson i Premier League nogensinde med blot 10 point i syv kampe.

Så er det nu: Sådan skal du skifte ud på dit managerhold

Fra Chelsea til Superligaen: Sådan endte superdebutant i Horsens

Stor kåring: Her er Superligaens vigtigste spillere