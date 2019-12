Mourinho lægger transfer-plan frem

Holdet er stærkt nok, som det er. I hvert fald til at sikre en top 4-placering.

Det har den nye Tottenham-manager, José Mourinho, tidligt erklæret, men han er klar over, at der kan komme flere afgange. Eksempelvis en vis Christian Eriksen, som i sommer sagde, at han gerne ville prøve noget nyt og nu kun har seks måneder tilbage af kontrakten.

Mourinho regner ikke med at have store midler til at handle ind i vinter-transfervinduet, men er klar til at rykke, hvis nogen skulle smutte. Han fortæller, at han var klar over situationen, da han tog jobbet.

- Jeg er i Tottenham. Jeg kender klubbens profil, projektet, visionen og målene.

- Jeg ved, at vi på transfermarkedet bare reagerer på ting, der sker for os på markedet. Hvis en spiller forlader os, må vi tilpasse os.

- Vi kommer aldrig til at være kongerne på markedet, gå efter vigtige profiler og kæmpe med klubber, der i deres profil og filosofi er klar til at kaste om sig med pengene.

- Vi må gøre det på en intelligent måde, en mere kreativ måde. Og jeg gentager: Jeg kan lide spillerne, jeg har.

Eriksen er ikke den eneste Premier League-dansker i problemer - læs mere her.

Den 27-årige playmaker fik en halvleg kort før jul, hvor Spurs var i problemer mod Chelsea og tabte 2-0. Her kunne danskeren ikke rigtig gøre fra eller til.

Trods den mindre rolle i klubben har Eriksen alligevel været i aktion i 20 opgør i denne sæson - dog med langt færre minutter per kamp end han har været vant til. I Boxing Day-opgøret mod Brighton blev der heller ikke plads til Eriksen i startopstillingen - følg kampen her.

Mourinho sagde for bare fem dage siden, at han gerne ville have midtbanespilleren til at skrive under på en ny kontrakt.

Indtil videre har det ikke fristet Eriksen.

