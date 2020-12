Mourinho-massakre: Syv kan smutte

José Mourinho vil have slanket sin trup i januar, og det går ud over et par prominente navne

Julen er veloverstået, og snart kan januarudsalget begynde. Også i Tottenham Hotspur, hvor manager José Mourinho står klar til at sælge til favorable priser...

Ifølge mediet football.london er Tottenham klar til at tage afsked med intet mindre end syv spillere, der er for langt fra spilletid på førsteholdet.

Der er ganske enkelt for mange 'købespillere', der fylder op i truppen, og London-klubben er rendt ind i det klassiske Premier League-problem med at have for få egenudviklede spillere, således at man ikke kan registrere flere af sine stjerner.

Hvis Tottenham overhovedet skal foretage sig noget på transfermarkedet på indkontoen, så skal truppen slankes først.

Der er flere prominente navne på den liste af spillere, der forventes at forlade Spurs i januar. Bl.a. arbejder man på at afskibe Dele Alli, der ikke har fået en start i Premier League siden første spillerunde.

Dele Alli har været en gigantisk skuffelse for Tottenham denne sæson. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Flere britiske medier har længe skrevet om en kommende exit for Alli, og siden rygtestrømmen om Mauricio Pochettinos indtog i Paris Saint-Germain har taget til i styrke, så har transferrygterne om Dele Alli til den franske hovedstad gjort det samme.

Også Danny Rose skal finde sig en ny klub i 2021, for den tidligere landsholdsback render rundt og spiller U23-bold denne sæson, fordi han ikke er registreret for Tottenham.

Den måske største skuffelse er portugisiske Gedson Fernandes.

Der var store forventninger til Mourinhos landsmand, da London-klubben lejede Fernandes i Benfica med en købsoption. Men forventningerne er slet ikke blevet indfriet, og selv om lejeaftalen først udløber til sommer, så forsøger Tottenham at komme ud af aftalen allerede nu.

De øvrige navne på Mourinhos exit-liste er tredjemålmand Paulo Gazzaniga, George Marsh, Jack Clarke og Anthony Georgiou.

