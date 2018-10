Mourinho raser og bander: Det er en klapjagt

HVEM KAN AFLØSE MOURINHO? SE BUD I KLIPPET OVER ARTIKLEN

José Mourinho hev de italienske gloser frem og bandede ad tv-kameraerne,da han i triumf gik mod omklædningsrummet på Old Trafford efter det stærke 3-2 comeback mod Newcastle.

Med strittende lillefinger pegede han flere gange ud mod seerne, mens han tavst og med sammenbidte tænder formede ordene 'vaffanculo, figli di puttana' - mildt oversat til 'rend mig, røvhuller.'

En melding der formentlig var rettet mod enhver, der tvivlede på den portugisiske manager op til kampen mod Newcastle.

Og portugiseren gik så vidt som at kalde situation for en decideret klapjagt efter slutfløjtet.

- Jeg plejer at sige, at ingen personer er vigtige. Det handler om klubben. Det handler ikke om mig eller spillerne. Det handler om klubben. I anden halvleg gav spillerne alt. De havde ikke mere at give.

- Jeg er 55 år. Dette er første gang, at jeg oplever en klapjagt. Jeg kan klare det. Jeg kan leve med det. Men det rammer nogle af spillerne, selv om det ikke er dem, der bliver jagtet. De håndterer det ikke godt. Der var nærmest panik fra kampens start, sagde José Mourinho til BT Sports efter kampen

- Marcus Rashford var trist inde på banen, Scott McTominay var bange på banen. Selv ældre spillere begik fejl, som vi ikke ser normalt, sagde portugiseren og accepterede, at han lige nu er manden, som får skylden for alt. (fortsættes under videoen)

- Jeg tager til London i morgen, og hvis det regner, så er det også min skyld, sagde han til BBC og afviste spekulationer om, at han er på vej ud.

- De gav mig en aftale frem til juli 2020. Jeg har kontrakt til 2020. Jeg truede dem ikke med en pistol. De gavmig den aftale, fordi de ønskede, at jeg skulle have den, sagde Mourinho

Og skal man tro eksperterne, der kender klubben inde fra, så er hans fremtid i Manchester United esikker.

- Jeg kan ikke se ham ryge nu. Det var et helt forandret hold. De ville det allesammen. De forsøgte alle på at score og skabe sejren, jublede Manchester Uniteds legendariske midtbanespiller Paul Scholes på BT Sports efter slutfløjtet i 3-2 dramaet mod Newcastle

- Han lavede de rigtige udskiftninger og så smittede hans passion fra sidelinjen af på holdet, sagde Paul Scholes, mens en anden United-legende var på bølgelængde.

- Det var præcis det, vi ønskede at se fra Manchester United i dag. Vi så, at José Mourinho kan få noget ud af sit omklædningsrum, og de er klar til at arbejde for ham. De var fantastiske i den anden halvleg, sagde den tidligere United-stopper Rio Ferdinand til BT Sports.

