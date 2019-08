Mourinho saver dansker over: - Der skal mere til

Se også: Chelsea ydmyget: Rashford førte an i snitter

Med David Luiz solgt til Arsenal og ny manager i form af Frank Lampard var Andreas Christensen pludselig med fra start i Chelseas sæsonpremiere i Premier League ude mod Manchester United.

Men Chelsea fik store smæk og tabte 0-4, og den danske midterforsvarer får heller ikke de fineste ord med på vejen for sin indsats, hvor han så skidt ud ved et par af målene.

- Når man ser på præstationen fra Mount, Abraham og Christensen, så mener jeg, at der skal mere til i en kamp af denne kaliber, siger den tidligere manager for både Chelsea og Manchester United, José Mourinho.

Nu er han ekspert hos engelske Skysports, og han havde gerne set lidt mere erfaring i startopstillingen.

- Min fornemmelse i dag er, at de har spillere, der ville være i stand til at spille med mere know-how.

- Alonso, Kante og Giroud var på bænken. Selvom det ikke er det kæmpe Manchester United-hold, der skræmte folk på Old Trafford, så er det altså stadig Manchester United, siger Mourinho.

Andreas Christensen får is på efter duel med Paul Pogba. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Og her er albuen fra Paul Pogba, der gjorde ondt på danskeren. Foto: OLI SCARFF/Ritzau Scanpix

Hos Skysports er der karakterer til samtlige spillere og kun Cesar Azpilicueta og kollegaen i midterforsvaret Kurt Zouma får med et fire-tal dårligere karakter end Andreas Christensen med sit fem-tal.

- Ikke så dårlig som sin kollega i midterforsvaret, men ikke en kamp at huske på for Andreas Christensen. Kunne have gjort det bedre ved Manchester United andet mål og havde ingen idé om, at Rashford ville komme ved hurtige tredje mål, lyder vurderingen fra Skysports.

Nogenlunde på samme måde lyder vurderingen hos Talksport, hvor Azpilicueta og Zouma også får fire og Christensen fem.

- Han klarede sig bedre end sin defensive makker. De to minutters kollaps i anden halvleg var muligt at undgå, og det vil være en ægte bekymring hos manager Frank Lampard, lyder det.

Heldigvis for danskeren vurderes kollegaen Kurt Zouma altså endnu dårligere, og det bør få konsekvenser, hvis det står til en anden tidligere Chelsea-legende, italienske Gianfranco Zola.

Han vil have tyske Antonio Rüdiger ind i stedet for Zouma så snart han er helt ovre sin knæoperation fra april.

- Rüdiger har mere erfaring, og jeg mener, at han har en bedre forståelse sammen med Christensen, siger Zola til Metro.

- Hvis de spiller ud bagfra, så vil Rüdiger og Christensen passe bedre sammen.

Italieneren peger på, at Chelsea manglede balance og var alt for sårbare over for kontraangreb.

- Resultatet var meget meget uretfærdigt. De fortjente noget mere, mener Zola.

Allerede under opvarmningen blev Andreas Christensen behandlet for en mindre skade. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Chelsea-spillerne var noget målløse og modløse efter at have indkasseret Uniteds fjerde mål. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Chelsea-manager Frank Lampard er blevet præsenteret for José Mourinhos kritik af Mount, Abraham og Christensen, men det er ikke danskeren, han går i forsvar af.

- Kunne han ikke lide Mason Mounts indsats? Er det, hvad han siger? Wow, siger Lampard.

- Jeg kan jo ikke tage spillere ud af skadestuen for at spille, fordi de er erfarne, så det her er spillerne, der spillede i en kamp, hvor vi var det klart bedste hold i 45-60 minutter.

- Vi lavede individuelle fejl, der førte til fire mål på deres fem skud, og det er de barske realiteter for os, siger Lampard.

Giroud og Kante kom begge ind fra bænken ligesom nyindkøbte Christian Pulisic gjorde det, mens den mulige konkurrent i midterforsvaret Antonio Rüdiger fortsat er skadet - ifølge tidligere meldinger helt frem til september.

Nederlaget var i øvrigt Chelseas største premierenederlag i klubbens 104-årige historie, mens det også var Frank Lampards største Premier League-nederlag siden et nederlag på 1-7 til Manchester United i år 2000 - dengang spillede han i West Ham.

Chelsea næste kamp i ligaen er søndag hjemme mod Leicester, men allerede onsdag venter Liverpool i den europæiske Super Cup - en kamp, der spilles i Istanbul.

