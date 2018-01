Mourinho slagter United-legende efter kritik af Pogba

José Mourinho var en glad mand efter Manchester Uniteds sejr på 2-0 over Everton nytårsdag, men portugiseren kunne dog ikke lade være at skyde med skarpt efter en af de helt store United-legender.

Paul Scholes har i den forgangne uge kritiseret Paul Pogba for ikke at være ordentlig fit og for at 'slentre gennem kampene' og altså givet udtryk for, at den franske stjerne ikke leverer nok i kampene. Og det fik Mourinho på barrikaderne efter kampen mod Everton.

- Det eneste, Paul Scholes gør, er at kritisere. Han kommenterer ikke - han kritiserer.

- Det er ikke Pauls (Pogbas, red.) skyld, at han tjener flere penge end Paul Scholes. Sådan er fodbold bare.

- Jeg tror, Paul Scholes vil være i historiebøgerne som en fænomenal spiller, men ikke som ekspert, lød det fra Mourinho ifølge Daily Mail.

Artiklen fortsætter under billedet..

Paul Scholes var bedre som spiller end som ekspert, mener Mourinho. Foto: AP

Paul Scholes har selv gået med tanker om at kaste sig ud i en karriere som manager, men heller ikke her er der den store støtte at hente fra Manchester Uniteds manager.

- Hvis Paul en dag beslutter sig for at blive manager, kan jeg kun håbe, han vil blive 25 procent så succesfuld som mig selv.

Pogba spillede i øvrigt hele kampen mod Everton og lagde op til begge mål.

José Mourinho er ikke glad for Paul Scholes' evner som ekspert. Foto: AP

