Mourinho smider United-bombe: Tager drastisk Pogba-beslutning

Det er slut med at se Paul Pogba lede Manchester United på banen med anfører-bindet på armen.

Det har han ellers gjort flere gange i fraværet af holdets normale kaptajn, Antonio Valencia, men det har manager José Mourinho nu besluttet at sætte en stopper for.

Ifølge britiske BBC er den portugisiske manager ikke tilfreds med den franske stjernes attitude, og derfor er han nu ikke længere vice-anfører i klubben.

En beslutning, som Pogba og resten af holdet blev informeret om ved tirsdagens træning forud for Carabao Cup-kampen mod Derby tirsdag aften.

Det er angiveligt særligt på baggrund af de kommentarer, som franskmanden kom med efter weekendens skuffende uafgjorte resultat mod Wolverhampton, at Mourinho har set sig sur på verdensstjernen.

- Vi er på hjemmebane, og vi bør spille meget bedre mod Wolverhampton. Vi er her for at angribe, og hvis vi gør det, er det meget nemmere for os, skulle Pogba have sagt ifølge BBC.

Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Den karismatiske manager har før kampen mod Derby udtalt, at han ikke var tilfreds med visse af holdets spilleres præstation og attitude mod Wolverhampton.

Her kostede Pogba et mål, og den efterfølgende kritik af taktikken har næppe gjort midtbane-profilen mere populær hos den iltre portugiser der ser ud til at ville vise, hvem der bestemmer.

- Kampen mod Wolves var en vigtig lektie. En lektion, som jeg repeterer uge efter uge. En lektie, som nogle af gutterne ikke har lært, siger Mourinho.

- Alle hold, som møder Manchester United, spiller deres livs kamp, og vi er nødt til at ramme det samme niveau i forhold til aggressivitet, motivation og lidenskab. 95 procent er ikke nok, når de andre spillere giver 101 procent, siger United-manageren.

Paul Pogba har ikke altid haft det nemt siden han vendte tilbage til Manchester United, og der har længe været meldinger om et dårligt forhold mellem midtbanespilleren og Mourinho.

Det forhold ser dermed ikke ud til at blive bedre med managerens seneste beslutning.

Sådan forklarede Morinho point-tabet til Wolves umiddelbart efter kampen.

