Mourinho stod bag: Sådan opdagede United dansk stortalent

Joachim Andersens succes i Sampdoria har givet genlyd i fodbold-Europa.

U21-landsholdsforsvareren har haft et forrygende halvår i Serie A, og det kan vise sig at blive billetten til en endnu større adresse.

Sampdoria har fået flere henvendelser på danskeren fra top 6-kubber i England og Italien. En af de klubber er efter alt at dømme Manchester United.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News overvejer klubben at hente danskeren til Old Trafford, og det var faktisk en af José Mourinhos folk, der tippede klubben om Joachim Andersen.

Den fysiske træner Stefano Rapetti kom til Manchester United i sommer på José Mourinhos foranledning.

Den portugisiske manager havde arbejdet sammen med Rapetti i Inter og hentede ham til England som en del af sin stab.

Rapetti kom fra Sampdoria, hvor han i sidste sæson lærte 22-årige Joachim Andersen at kende.

Den fysiske træner havde navnet Andersen med sig til Manchester, og De Røde Djævle har ifølge Manchester Evening News scoutet den danske U21-landsholdsspiller intensivt i de seneste måneder, og rapporterne skulle være positive.

Rapetti forlod Manchester United sammen med den fyrede José Mourinho, og spørgsmålet er, hvad den uafklarede managersituation i Premier League-klubben får af betydning for Joachim Andersen og hans mulige drømmeskifte.

Stefano Rapetti var ikke i Manchester United længe, men italieneren nåede dog at tippe klubben om Joachim Andersen. Foto: Nick Potts/Ritzau Scanpix

Manchester Evening News skriver, at klubben vil vente frem til sommerens transfervindue med at beslutte, om den vil sende et bud af sted i retning mod Genova.

Også Inter og Tottenham er ifølge både italienske og engelske medier på banen.

Særlig interessant er Spurs’ interesse, for klubbens argentinske manager, Mauricio Pochettino, er manden, som ledelsen i Manchester United håber at kunne få som ny chef fra næste sæson.

Ifølge Manchester Evening News har United i løbet af efteråret set på nye midterforsvare i Italien.

Napolis Kalidou Koulibaly, Inters Milan Skriniar og Fiorentinas Nikola Milenkovic er blevet scoutet, og slovakiske Skriniar skulle have været Mourinhos foretrukne valg.

Inter krævede dog over 600 mio. kr. for slovakken, og det fik Manchester United til at se sig om efter alternativer, og her dukkede Joachim Andersen op som et emne.

Det er dog ingen hemmelighed, at Tottenhams Toby Alderweireld også er meget højt på ønskelisten.

Da Christian Eriksens klub i slutningen af sidste år gjorde brug af en option og forlængede Alderweirelds kontrakt frem til sommeren 2020, blev en anden option samtidig udløst.

Det betyder, at Toby Alderweireld i sommerens transfervindue kan hentes for 'kun' £25 mio. (206 mio. kr., red.).

Forsvaret har været et af de store problemer hos Manchester United i denne sæson, og klubben har allerede lukket 32 mål ind. I hele sidste sæson indkasserede holdet blot 28 scoringer.

Manchester United midlertidige manager, Ole Gunnar Solskjær, har sagt, at han ikke forventer tilgange i januar.

Alt tyder også på, at Joachim Andersen bliver i Sampdoria sæsonen ud.

Det tidligere FC Midtjylland-talent forlængede i november sin aftale med Sampdoria frem til sommeren 2022.

