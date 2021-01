Mourinho svarer igen: - De skal undskylde

José Mourinho giver ikke meget for Fulhams kritik forud for aftenens kamp mod Tottenham

Egentlig skulle Tottenham have mødt Aston Villa onsdag aften, men smitteudbrud i sidstnævntes spillertrup har i stedet fået Premier League til at erstatte opgøret med den udsatte kamp mellem Tottenham og Fulham.

Klubberne fik besked om muligheden for den løsning lørdag, mens det først blev officielt mandag morgen.

Fulhams manager, Scott Parker, kaldte det efterfølgende skandaløst, fordi klubben ikke fik endelig besked, inden de stillede stærkeste mandskab i lørdagens FA Cup-kamp mod Queens Park Rangers, som oven i købet gik i forlænget spilletid.

Raser over sen besked: - Skandaløst!

José Mourinhos sympati med Fulham er dog ikke sådan lige til at få øje på.

- De har søndag, mandag og tirsdag til at forberede sig. Hvis de kommer med et halvt hold, skal jeg være den første til at undskylde og til at sige, at vi spillede kampen med en fordel.

- Hvis de kommer med deres bedste hold, synes jeg, at de bør undskylde til os alle sammen. Kom nu. Lad os spille fodbold. Lad os opføre os så godt, som vi kan. Lad os beskytte industrien og vores image. Lad os spille fodbold, lød det fra Mourinho på pressemødet.

Portugiseren lagde desuden ikke skjul på, at han forventer et Fulham-hold i noget nær stærkeste opstilling, hvilket sandsynligvis inkluderer danske Joachim Andersen.

De to London-klubber mødes onsdag aften 21.15. Opgøret skulle oprindeligt være spillet før nytår, men blev udskudt, fordi Fulham var ramt af corona.

