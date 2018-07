Mourinho: VM passer bedre til Pogba end United gør

Det overrasker ikke Manchester Uniteds manager, José Mourinho, at franske Paul Pogba, der til dagligt spiller i klubben, gjorde det godt ved årets VM-slutrunde.

Det siger portugiseren i et interview med det amerikanske sportsmedie ESPN.

Mourinho mener, at VM er den perfekte turnering for Pogba.

- Det er en måned, hvor han kun kan tænke på fodbold. Hvor han er med sit hold i træningslejr, fuldstændig isoleret fra resten af verden, hvor de kun fokuserer på fodbold.

- Gennem en sæson kan der være en stor kamp og så to små kampe. Så kan man miste fokus, miste koncentrationen, indtil der kommer en ny, stor kamp.

- Ved et VM bliver følelserne, ansvaret og beslutningerne større og større. Man er i gruppespillet, så ottendedelsfinalerne, kvartfinalerne, semifinalen og finalen. Det bidrager til motivationen. Det bidrager til en spillers koncentration, siger Mourinho til ESPN.

Han håber, at Paul Pogba, der scorede i VM-finalen 15. juli, kan holde det høje niveau fra slutrunden i Rusland i den kommende sæson, men insisterer på, at det er op til den 25-årige franskmand at holde koncentrationen.

- Det handler ikke om, at vi skal få det bedste ud af ham, men om at han skal give det bedste af sig selv, siger José Mourinho.

Paul Pogba var verdens dyreste spiller, da han i 2016 blev købt af Manchester United.