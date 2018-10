Mourinhos gamle chef: 'Jeg fandt ham grædende i bussen'

I den italienske Serie A-klub Inter har man ikke vundet det store, siden den nuværende Manchester United-manager Jose Mourinho var i klubben. Det største var Champions League-triumfen i 2010, hvor det også blev til en treble den sæson.



Daværende direktør i klubben Tronchetti Provera husker noget helt særligt fra den sæson med Mourinho i hovedrollen.



Det fortæller han ved Festival dello Sport, hvor han var på scenen med den tidligere præsident i Inter Massimo Moratti, hvor de skiftedes til at fortælle om interessante episoder igennem deres tid i Inter.



Proveras historie tager udgangspunkt i en kamp mod Siena i slutningen af sæsonen, hvor en hård kamp endte med en tæt sejr til Inter. Efterfølgende havde han svært ved at finde Mourinho.



- Han var fuldstændig forsvundet, men til sidst fandt jeg ham grædende i holdbussen, hvor han var helt alene. Han var fuldstændig brændt ud, lyder det fra Provera.



Endelig kan han også fortælle, at holdet var så sejrssikre inden Champions League-finalen mod Bayern, da man allerede inden den kamp havde slået FC Barcelona ud i semifinalen.

