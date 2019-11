Mourinhos holdning klar - forfærdeligt for Eriksen

- Jeg føler, at jeg er et sted i karrieren, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt.

Så klart udtrykte Christian Eriksen sig i juni, da han for-gud-ved-hvilken-gang blev spurgt om fremtidsplanerne.

Siden er spilletiden i klubben skrumpet, og det kan bringe ham yderligere i uføre i forhold til spilletid, når nu José Mourinho sætter sig på førersædet af den i forvejen slingrende Tottenham-bus.

Den portugisiske mestertræner har nemlig en meget klar holdning til spillere, der er på vej et andet sted hen.

Det satte han en tyk streg under så sent som i oktober, da han arbejdede for Sky Sports som ekspert.

- Jeg kan ikke lide at beholde spillere, der ikke vil være i klubben. Jeg tænker ikke engang over det økonomiske perspektiv, men på spillerens følelser, sagde han umiddelbart inden Tottenhams kamp mod Liverpool, som endte 2-1 til de rødblusede.

Her har I mig tilbage, synes at være Mourinhos tilgang til fodboldverdenen. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Derpå gav han et eksempel, som dog ligger et par år tilbage.

Nærmere bestemt til Mourinhos første periode i Chelsea i 2007.

- Vi elskede Arjen Robben og ville beholde ham i Chelsea, men han ville til Real Madrid. Så kommer der tidspunkter, hvor motivationen påvirker præstationerne, og det er meget svært at gøre en spiller, der har andre tanker, rigtig glad.

Portugiseren gjorde det meget klart, at han så Tottenhams langsigtede arbejde som fundamentet for den succes, som holdet har nydt de sidste par år, blandt andet med sidste års Champions League-finale som et højdepunkt.

- Jeg har altid følt, at det var den bedste investering at beholde de bedste spillere, som de har gjort de sidste par sæsoner.

- Nogle klubber kan gøre begge dele - beholde de bedste og købe andre topspillere. Andre kan ikke, og de må tage et valg.

Mourinho er en kendt kyniker, og den del kunne tale for at lade Eriksen komme mere i kamp, end tilfældet har været, men med et kontraktudløb til sommer ligner Eriksen en af de spillere, som Mourinho omtalte for under en måned siden.

Eriksen har været i kamp 14 gange denne sæson med to mål til følge. Bekymrende er det dog, at han kun spiller lidt over en time i gennemsnit. I sidste sæson var han i snit på banen over 80 minutter.

