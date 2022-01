Mysterium svæver over Eriksens skifte

Christian Eriksen Brentford-skifte har øjeblikkeligt placeret Premier League-oprykkerne som et af de helt store samtale-emner på deadline-dag

Allerede fra morgenstunden har de store engelske medier sværmet omkring det nyopførte Brentford Community Stadium i det vestlige London.

Området ligger lige uden for de mest mondæne områder i London, men tæt på Kew Bridge og med Themsen inden for overskuelig afstand.

Det er her, Christian Eriksen skal genstarte sin karriere, gerne med samme effekt som lægerne genstartede hans hjerte i sommer.

Hovedpersonen selv kan endnu ikke komme til England grundet covid-19 protokollerne, men han skulle være på plads i næste uge.

At Christian Eriksens kollaps i sommer er noget særligt mærkes på alle, som Ekstra Bladet møder på gaden. De er ikke alle Brentford-fans – for det er stadig en lille klub i London, men de har alle rigtig gode tanker at dele om danskeren.

Og i fanshoppen hænger Eriksens trøje allerede ved indgangen.

- Efterspørgslen er virkelig stor, konstaterer shoppens manager, der dog må skuffe langt de fleste, der efterspørger Christian Eriksens trøje.

Danskeren har nemlig ikke udvalgt et rygnummer endnu.

Det mysterium svæver stadig over Christian Eriksens skifte.

Klubshoppen må ikke trykke numre Eriksens trøje, før det er officielt tilknyttet danskeren.

Danskeren spillede med nummer otte i Ajax. Det sidder lige nu på Mathias Jensen i Brentford.

I Tottenham tryllede han i det Michael Jordan-inspirerede 23. Den bærer Julian Jeanvier.

Tarique Fosu-Henry bærer nummer 24, som Eriksen havde i Inter. Og så er der landsholdets tital, der sidder på ryggen af Josh Dasilva.

Så Christian Eriksens skal ud og finde et nyt nummer til at forsætte karrieren i.