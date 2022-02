Nådesløs kritik: 'Ekstremt ringe'

Tottenham løb onsdag ind i et skuffende 3-2-nederlag hjemme mod Southampton, hvor Antonio Contes tropper indkasserede to sene mål.

Og efter det bitre nederlag er danske Pierre-Emile Højbjerg blandt de Tottenham-spillere, der desværre har fået hug i den engelske presse.

- Spurs var elendige i første halvleg. 35 procents boldbesiddelse på hjemmebane i Premier League, hvor du ønsker at ligge i top fire eller fem. Du er nødt til at producere noget. Du har Kane og Son oppe foran, som du er nødt til at give noget at arbejde med, men man kan ikke engang sætte tre afleveringer sammen.

- Midtbanen... altså, Højbjerg i dag. Jeg ved, at han var involveret i det første mål, Bednarek-målet, men resten af hans kamp var ekstremt ringe. Virkeligt dårlig. Winks var ikke meget bedre, og Bentancur kom ind ret sent, måske for sent, lød det således fra ESPN-eksperten Julien Laurens.

Pierre-Emile Højbjerg leverede en skrækkelig præstation, da Tottenham floppede mod Southampton. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge football.london var Antonio Conte også åbenlyst frustreret over Højbjerg i løbet af onsdagens kamp.

- Conte var en af mange utilfredse personer på Tottenham Hotspur Stadium i løbet af første halvleg. De startede langsomt og kunne ikke få fodfæste, og Spurs kunne til tider bare ikke hamle op med gæsterne. De gjorde sig skyldige i at miste bolden, hvilket blot bragte dem mere under pres. Pierre-Emile Højbjerg gjorde sig skyldig i at smide bolden sjusket væk et par gange, og én specifik fejlaflevering direkte i fødderne på en Southampton-spiller faldt slet ikke i god jord hos Conte.

- Italieneren sukkede højlydt og vendte sig tilbage mod bænken, da Spurs igen havde smidt bolden billigt væk, skriver football.london således.

Avisen The Telegraph nøjes med at konstatere, at gæsternes James Ward-Prowse og Oriol Romeu 'kontrollerede midtbanen' overfor deres tidligere holdkammerat, Pierre-Emile Højbjerg.

