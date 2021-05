Når helt til toppen: - Uacceptabelt!

Det vækker fordømmelse og kritik fra politikere i den britiske regering, at Manchester United-fans søndag invaderede Old Trafford og fik en Premier League-kamp mod Liverpool udsat.

Flere af de britiske politikere ytrede sig om sagen mandag, og de var generelt ikke glade for balladen.

- Der kan være stærke følelser i fodbold, men der er måder at protestere og blive hørt på, som ikke skader eller bringer andre i fare.

- Vi forstår frustrationerne, men det var uacceptabelt, at en lille gruppe af fans skabte ballade på Old Trafford, siger Nigel Huddleston, der er minister for turisme og sport, ifølge Reuters.

United-tilhængernes protester var rettet mod klubbens upopulære ejer, Glazer-familien. Demonstrationen endte med at få udskudt kampen til en anden og endnu ukendt dato.

Andy Burnham, borgmesteren i Manchester, kritiserede også de voldelige demonstrationer.

- Jeg forstår til fulde de bekymringer, som hovedparten af Manchester United-fansene har omkring ejerskabet og den måde, klubben drives på økonomisk. Det er vigtigt at gøre klart, at de fleste tilhængere protesterede fredeligt.

- Men der er ingen undskyldning for de handlinger, som en mindre del stod for, og som gik ud over politibetjente og bragte andres sikkerhed i fare, siger Burnham.

Demonstranterne kom i tumult med politiet, og der blev kastet med romerlys. To betjente kom til skade under søndagens begivenheder, oplyste politiet i Manchester mandag.

Demonstrationerne begyndte søndag eftermiddag, hvor en stor gruppe tilhængere samlede sig uden for stadion, mens en mindre flok fandt vej ind på anlægget og selve banen.

Selv om politi og kontrollører fik gennet aktivisterne ud af stadion, valgte arrangørerne af sikkerhedsmæssige grunde at udskyde kampen.

