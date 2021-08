Nægter at give superstjerne trøjenummer

Det var et lykkeligt Old Trafford, der i weekenden kunne se de røde djævle slå Leeds med 5-1. Inden kampen kunne Solskjær og co. også præsentere deres nye stjernemakker til Harry McGuire i midterforsvaret.

Den 28-årige Raphael Varane gik ind på banen inden kickoff, vinkede til det begejstrede hjemmepublikum og fremviste sin nye trøje. Det hele forløb således uden dramatik, men for den nu tidligere Real Madrid-stjerne var der alligevel et hår i suppen.

Den trøje som franskmanden kunne fremvise til de glade fans var udstyret med nummer 19, og ikke nummer 4 som spilleren ønskede.

Den nægtede Phil Jones nemlig at afgive. Det fortæller Manchester Evening News, som har kilder tæt på Manchester United.

Stædig Jones nederst i fødekæden

Phil Jones, som næsten ikke har spillet for Manchester United de sidste 19 måneder vil gerne holde fast i det nummer, som Alex Ferguson gav englænderen da han ankom til Old Trafford i 2011 fra Blackburn.

Den 29-årige Jones er ifølge avisen femtevalg i Uniteds midterforsvarer, hvilket bakkes op af, at han kun har startet inde i to kampe de seneste to år. Sidste gang den karismatiske forsvarskrumtap var i aktion, var i en FA-cup-kamp mod Tranmere Rovers. Kampen blev spillet i januar 2020.

Det er blevet til 280 kampe for Phil Jones, som har kontrakt i Manchester United til 2023. Varane skal dermed væbne sig med tålmodighed, hvis han stadig drømmer om at få nummer 4 på ryggen.