Nærmer sig comeback

Der går ikke længe, før Southampton igen kan have Jannik Vestergaard til rådighed.

Den danske forsvarsspiller har siddet ude med en skade i de seneste kampe, men over for Hampshire Live bekræfter Ralph Hasenhüttl, at han håber på at kunne på Vestergaard tilbage i træning i næste uge.

Først regnede Southampton ellers med, at man skulle et godt stykke ind i februar, før Vestergaard atter kunne spille.

Også Nathan Tella og Mohammed Salisu forventes at kunne gøre comeback inden længe.

- De er alle stadig undervejs. De kan ikke træne med holdet endnu, men der bør kun gå nogle få dage, siger Hasenhüttl til lokalmediet.

Jannik Vestergaard har spillet 13 kampe for Southampton i denne sæson.

