Nedslående melding

Liverpool måtte fejre klubbens første engelske mesterskab i 30 år for tomme tribuner på grund af restriktioner som følge af coronapandemien.

Både for stemningen på stadion under kampene og for klubkasserne håber klubberne selvsagt, at de kan lukke tilskuere ind igen i den kommende sæson.

Det kan også godt være, det kan lade sig gøre. Men udsigterne til at kunne fylde stadion kan være ret lange. Det siger regeringsrådgiveren James Calder til BBC.

- Jeg bliver meget overrasket, hvis vi kan åbne for fyldte stadioner i år, siger han.

- Realistisk set tror jeg, vi vil se restriktioner i et år endnu - og nok for hele sæsonen.

I England er man gået i gang med at lukke et begrænset antal tilskuere ind til cricket, da 1000 mennesker fik lov til at overvære en kamp for nylig. Også snooker-VM og et hesteløb vil blive testarrangementer med få tilskuere.

Ifølge James Calder er det især en enkelt ting, som kan bringe tingene tilbage til normale tilstande med tætpakkede tribuner.

- Jeg tror, vi skal have en vaccine og en ret stor mængde af den, før vi vil se fyldte stadioner igen, siger han.

Næste Premier League-sæson skulle oprindeligt starte 8. august, men grundet coronapausen og deraf forsinkelse starter 2020/2021-sæsonen først 12. september.

I Frankrig har regeringen givet grønt lys til, at der må lukkes op til 5000 tilskuere ind på stadion, når fodboldsæsonen starter. Dog kan lokale myndigheder give tilladelse til at øge antallet, hvis omstændighederne tillader det.

De regler gælder foreløbig frem til slutningen af august.

