Nej, nej: Er det årets afbrænder?

Hvis West Hams Jarrod Bowen får mareridt i nat, så ved vi måske hvorfor.

I søndagens Premier League-opgør mod Leeds havde Bowen alle muligheder for at bringe balance i regnskabet, da angriberen i kampens dybe overtid fik serveret en bold inde i Leeds-feltet.

Vi er i det 93. spilleminut, West Ham er bagud 2-3, og der er fire minutters tillægstid.

David Moyes' mandskab tager et hurtigt frispark, og kuglen bliver spillet til Michail Antonio.

Med venstrepoten sparker jamaicaneren bolden ind i Leeds-feltet, der ender foran Bowen.

Selvsamme Bowen har alle muligheder for at få bolden i netmaskerne - der er frit mål.

Men hovedpersonen prøver med brystkassen at få kuglen i kassen, og det går fuldstændig galt.

Bolden lander over målrammen, medspillerne og hjemmeholdets fans tager sig til hovedet, mens Bowen ligger i græsset og ærgrer sig.

Episoden kan ses øverst i artiklen, og du kan selv bedømme, om det er årets hidtil største afbrænder.

Jarrod Bowen kunne blive den store helt søndag. I stedet endte han som skurken. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Jarrod Bowen og West Ham endte med at tabe opgøret 2-3 til Leeds på eget græs, og dermed smed Moyes og co. vigtige point i toppen af Premier League.

'The Hammers' næste opgave bliver 22. januar, når klubben skal en tur forbi Old Trafford, hvor Manchester United står klar til at byde dem op til dans.

