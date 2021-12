Nej, nej, nej: Brænder kæmpe chance

Brightons Enock Mwepu kunne have bragt balance i regnskabet mod Wolverhampton, men i stedet stod han for en giga-afbrænder, der kan ses i videoen nedenunder

Er det i virkeligheden årets største afbrænder?

Onsdag aften havde Brighton besøg af Wolverhampton i Premier League, hvor udeholdet kunne rejse hjem med en 1-0-sejr i bagagen.

Det var ellers en affære, hvor hjemmeholdet svømmede i chancer og havde alle muligheder for at få point mod Bruno Lages mandskab.

Kort før pausen bragte Romain Saiss udeholdet i front, og minuttet senere havde Brightons Enock Mwepu en gylden mulighed for at bringe balance i regnskabet.

Værternes Jakub Moder sparkede et indadskruet frispark ind i Wolves-feltet, og efter lidt tumult endte bolden i fødderne på Mwepu. Midtbanespilleren havde alle muligheder for at banke bolden i netmaskerne, og udeholdets keeper Jose Sa lå endda på knæ.

Men den zambiske midtbanespiller lossede bolden over målet og kunne efterfølgende ærgre sig over den store chance.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Enock Mwepu (tv.) har nok ikke fået meget søvn i nat, efter han måske brændte året største chance. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Giga-afbrænderen endte med at koste Mwepu og Brighton dyrt, da midterholdet slet ikke kom på måltavlen onsdag aften.

Med nederlaget til Wolves ligger Brighton og roder rundt på en 13. plads i den bedste engelske række.

Brightons opgør i weekenden mod Manchester United er udsat på grund af et coronaudbrud i Premier League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------