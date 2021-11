Nej, nej, nej: Er det årets afbrænder?

Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang kunne ikke score fra halvanden meter. Se den gigantiske afbrænder her

- Jamen, det kan da næsten ikke lade sig gøre at brænde den, lød det fra TV3 Sport-kommentator Allan Kuhn under kampen mellem Arsenal og Newcastle lørdag eftermiddag.

Bolden dumpede ned for fødderne af Pierre-Emerick Aubameyang.

Inde på stregen lå tidligere Esbjerg-målmand Martin Dúbravka og rodede rundt efter en redning, mens venstre back Matt Ritchie havde forvildet sig helt ind i målet.

Alligevel lykkedes det Arsenal-stjernen at brænde den enorme chance. Endda med et forsøg på ydersiden af stolpen.

Se afbrænderen i klippet øverst.

Arsenal-anføreren kunne ikke score på denne mulighed. Screenshot: TV3 Sport

Trods den enorme misser ligger gaboneseren næppe søvnløs i nat.

Efter pausen viste holdkammeraterne skarpheden. Først bragte Bukayo Saka hjemmeholdet i front, inden Gabriel Martinelli på flotteste vis flugtede 2-0-scoringen ind.

Arsenal ligger med sejren femmer med 23 point efter 13 runder af Premier League. Newcastle skraber bunden og er stadig uden sejr.

Se højdepunkterne fra kampen på Emirates her.

