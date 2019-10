Nettet koger over i Schmeichel-hyldest

Det var en af de mere rolige dage på kontoret for Kasper Schmeichel, da Leicester City spillede sig op på andenpladsen i Premier League med den nu berømte og historiske 9-0-sejr over stakkels, stakkels Southampton.

Kasper Schmeichel og Leicester buldrer afsted i Premier League denne sæson. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Alligevel kan han dagen derpå konstatere, at han er den måske mest omtalte af Leicester-spillerne - selvom to af hans kollegaer, Jamie Vardy og Ayoze Pérez, scorede hattrick.

For cifrene er historiske. Det er kun anden gang i Premier Leagues historie, og den går tilbage til 1992 (ja, der blev spillet masser af engelsk topfodbold før, men det er vi ligeglade med i denne her sammenhæng), at et hold har vundet med de cifre.

Det første var Manchester United, der i 1995 uddelte lussinger til Ipswich. Dengang med Kaspers far, Peter, på mål (og med fem Andy Cole-scoringer til følge i øvrigt).

Winning 9-0. It's a Schmeichel thing. pic.twitter.com/Wr1Dy7q1kS — No Score Draws (FKA Panini Cheapskates) (@CheapPanini) October 25, 2019

United 9-0 Ipswich Town

Peter Schmeichel keeps a clean sheet



Southampton 0-9 Leicester

Kasper Schmeichel keeps a clean sheet



It’s a Schmeichel thing.#SOULEI pic.twitter.com/u1JPChtw0e — William Hill (@WilliamHill) October 25, 2019

Like father like son what a good moment for Leicester goalie Kasper Schmeichel.... pic.twitter.com/NVh8OUbQNK — The Mnur Feruz (@Mnurferuz) October 26, 2019

Like father like son. Schmeichel effect ⚡ pic.twitter.com/95eg3RCf2L — (@radenAnan6) October 26, 2019

Så er pointet vel sivet ind, tænker vi.

Der er dog også andre derude, der markerer det spektakulære tilfælde - og minder om, at der er et andet kuriosum forbundet med Schmeichels kollega i den anden ende; Angus Gunn.

For dedikerede fans af engelsk fodbold husker hans far, Bryan, der i mange år var at finde i britisk topfodbold hos Norwich City, som han repræsenterede tæt ved 400 gange - godt 300 af gangene var i den bedste engelske række: 1. division og siden Premier League 1986-1998.

Bryan havde den knap så muntre fornøjelse at stå på mål, da Blackburn Rovers i 1992 gennembankede kanariefuglene 7-1. I øvrigt i en kamp, hvor en 22-årig Alan Shearer scorede to af målene. Med Southamptons kollaps fredag blev far og søn dermed det første far-søn-par, der oplevede at indkassere syv mål eller mere i Premier Leagues historie.

Det er ikke sikkert, der bliver skålet over det i familien Gunn, som der nok bliver gjort i familien Schmeichel ved førstkommende lejlighed.

Norwich' angreb i den kamp bestod i øvrigt af den senere FCK-spiller Mark Robins og den senere Blackburn-stjerne Chris Sutton. Men det er en anden historie.

Kasper Schmeichel fattede sig i korthed efter kampen, da han tyede til Twitter for at sætte ord på oplevelsen.

Anderledes nedtrykt var Southamptons anfører, Schmeichels landsholdskollega Pierre-Emile Højbjerg, da han blev bedt om at sætte ord på oplevelsen:

- Vi må aldrig tillade, at dette sker igen. Jeg gider ikke sige noget. Jeg kan kun undskylde. Det er pinligt, og det er meget svært for hele holdet, men det er os spillere, der er ansvarlige, kom det fra Højbjerg.

Leicester City er på andenpladsen i Premier League med 20 point. Det er i øvrigt to flere end på samme tidspunkt i 2015-2016-sæsonen, som The Foxes endte med at vinde...

