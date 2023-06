Neville: Indfør omgående et forbud

Den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville opfordrer Premier League-klubber til omgående at stoppe med at sælge spillere til Saudi-Arabien.

Det siger han i et interview med BBC Sport.

- Premier League burde omgående indføre et handelsforbud mod transfers til Saudi-Arabien for at sikre, at spillets integritet ikke tager skade, siger han.

Stjerner til Saudi-Arabien

Hans kommentar kommer, efter at klubber i den upåagtede saudiarabiske liga, der i mange tilfælde er statsstøttede, er begyndt at købe flere prominente spillere fra Europa.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Chelseas N'Golo Kante har allerede tilsluttet sig klubber i Saudi-Arabien.

Og Chelsea meldes tæt på yderligere salg af spillere som Kalidou Koulibaly and Hakim Ziyech.

Især Chelseas salg af løntunge, aldrende spillere, som klubben tilsyneladende har haft svært ved at komme af med, har vakt bekymring.

Spekulation om investeringsfond

Der er nemlig opstået spekulation om, hvorvidt Saudi-Arabiens investeringsfond, Public Investment Fund (PIF), ejer en andel i kapitalfonden Clearlake Capital, som sidste år opkøbte Chelsea.

Det har ført til anklager om, at Chelsea udnytter det påståede samarbejde for at omgå Premier Leagues Financial Fair Play-regler, hvilket klubben ifølge BBC Sport er kommet på kant med efter at have brugt over 400 millioner pund på spillere sidste sæson.

Det svarer til godt og vel 3,5 milliarder kroner.

Gary Neville mener også, at et handelsforbud bør indføres for i mellemtiden at undersøge Chelseas potentielle interessekonflikt.

Fire af de største saudiarabiske klubber blev ifølge nyhedsbureauet AP reelt set nationaliserede tidligere i juni, efter at PIF overtog en hovedanpart i klubberne.

PIF, der i øvrigt ejer Premier League-klubben Newcastle, ledes af Saudi-Arabiens kronprins og de facto-leder, Mohammed bin Salman.