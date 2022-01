Newcastle åbner pengepungen og køber landsholdsback

Tre måneder efter at være blevet overtaget af en stenrig saudiarabisk investeringsfond folder Newcastle sig for første gang ud på transfermarkedet.

Fredag har Premier League-klubben præsenteret sit første nyindkøb sin ejerskiftet i form af Kieran Trippier.

Den engelske landsholdsback kommer til Newcastle fra Atlético Madrid. Begge klubber bekræfter handlen på deres hjemmesider.

31-årige Trippier har spillet i den spanske hovedstadsklub siden sommeren 2019, hvor han skiftede fra Tottenham.

Højrebacken skal nu forsøge at hjælpe Newcastle over nedrykningsstregen i Premier League. Det nordengelske hold er placeret på næstsidstepladsen med blot 11 point på kontoen efter 19 kampe.

Trippier bliver i Newcastle genforenet med klubbens manager, Eddie Howe. Howe købte i 2011 Trippier i Burnley.

- Jeg er glad for at komme til denne fantastiske klub. Jeg nød virkelig min tid i Madrid, men da jeg hørte om interessen fra Newcastle, og efter at have arbejdet med Eddie Howe tidligere, vidste jeg, at det var her, jeg ville være, siger Trippier på Newcastles hjemmeside.

Newcastle ventes at være aktive på transfermarkedet med de nye økonomiske muskler, og Eddie Howe siger da også, at klubben har arbejdet hårdt på at blive klar til transfervinduet i januar.

- Det står klart, når man ser på, hvor hurtigt vi blev i stand til at gennemføre denne handel, siger Howe.

- Jeg vil gerne takke alle involverede, især vores ejere, og jeg ser frem til at arbejde med Kieran igen på træningsbanen.

Kieran Trippier fik sin fodboldopdragelse i Manchester City, men kom aldrig til at spille for klubbens førstehold. Efter låneophold i først Barnsley og siden Burnley, skiftede han permanent til Burnley, inden turen i 2015 gik til Tottenham.

På det engelske landshold har Trippier spillet 35 landskampe, herunder fem optrædener ved EM sidste sommer.