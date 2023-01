Newcastle åbner pungen og henter Everton-profil

Den nyrige engelske fodboldklub Newcastle har lavet sin første store handel i januars transfervindue.

Fra Everton kommer den 21-årige offensivspiller Anthony Gordon på en langvarig kontrakt, skriver Newcastle søndag på sin hjemmeside.

Engelske Gordon har fået en stor del af sin fodboldopdragelse i Everton og debuterede som 18-årig for førsteholdet i 2020. Siden er det blevet til syv mål i 78 kampe for Liverpool-klubben.

Ingen af klubberne nævner noget om transfersummen, men engelske medier mener at vide, at Newcastle betaler omkring et beløb svarede til 340 millioner kroner plus op til yderligere 42 millioner kroner i bonusser.

Det gør i så fald Gordon til Newcastles næststørste indkøb nogensinde - kun overgået af de omkring 520 millioner kroner, som klubben i sommer betalte Real Sociedad for svenske Alexander Isak.

Newcastle ligger aktuelt nummer tre i Premier League.