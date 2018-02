Newcastle-angriber udlejes til Fulham

Det har ikke været nogen hemmelighed, at Newcastle gerne ville forsøge at udleje Aleksandar Mitrovic i det netop overståede transfervindue, og det lykkedes også i sidste øjeblik – men det var ikke uden dramatik.

Onsdag eftermiddag var den serbiske angriber undervejs til Bruxelles med et fly for at gennemføre en lejeaftale med Anderlecht, men aftalen med den belgiske storklub, hvor han tidligere har spillet, gik i vasken.

Derfor var gode råd dyre, men Newcastle havde en anden mulighed på hånden. I stedet var det Fulham, som slog kløerne i den fysisk stærke angriber, og derfor fløj han sent onsdag aften til London.

Fulham kunne kort inden transfervinduets lukning annoncere, at de havde lejet den serbiske angriber i Newcastle, og dermed skal Mitrovic være med til at sende Fulham mod Premier League.

- Jeg er glad for at byde Aleksandar velkommen til klubben. Han er talentfuld spiller, som allerede har en imponerende statistik på højeste niveau. Vi ser frem til, at han bliver en del af Fulham-truppen og hjælper os i bestræbelserne på at nå det ultimative mål, som er oprykning i denne sæson, fortæller Fulhams sportsdirektør, Tony Khan, til klubbens hjemmeside.

