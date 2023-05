Newcastle er klar til Champions League

Nyrige Newcastle United er blandt deltagerne i Champions Leagues gruppespil i næste sæson.

Med mandagens 0-0 hjemme mod Leicester er den nordengelske klub sikker på at slutte Premier League-sæsonen på enten tredje- eller fjerdepladsen, der begge giver adgang til det lukrative gruppespil efter sommerferien.

Newcastle har ikke været i CL-gruppespillet siden 2002/03-sæsonen, mens klubbens seneste Europa League-gruppespil var i 2012/13-sæsonen.

I oktober 2021 fik Newcastle et rigt saudiarabisk ejerskab, der med omgående investeringer sørgede for, at Newcastle klarede sig fri af en truende nedrykning i sidste sæson.

I klubbens første hele sæson på saudiarabiske hænder er det så lykkedes at få en stor sportslig bonus i form af Champions League-billetten.

Newcastle var også tæt på at tage alle tre point mod Leicester, der havde Daniel Iversen på mål. Tre gange var træværket i vejen for en Newcastle-scoring, og Iversen holdt dermed rent bur i Premier League for første gang.

I tillægstiden var Leicester tæt på at stjæle sejren med holdets første og eneste afslutning i opgøret.

Med det ene point går Leicester forbi Leeds i bundstriden, men er stadig at finde under nedrykningsstregen inden sidste spillerunde. Her skal Leicester vinde hjemme over West Ham for at have en chance for at passere Everton.