Newcastle ydmyger Aston Villa

Sidste sæsons nummer fire i Premier League, Newcastle, fik lørdag en glimrende sæsonstart.

På hjemmebane vandt den saudiarabisk-ejede klub med 5-1 over Aston Villa.

Det skete blandt andet på to mål af den svenske angriber Alexander Isak.

Nyindkøb i fokus

Men også en debutant kom i fokus. Newcastle har brugt sommervinduet på at hente italieneren Sandro Tonali i Milan for et beløb svarende til omkring 500 millioner kroner, og allerede efter fem minutter gav det første afkast.

Efter et vedholdende angreb gik Anthony Gordon til baglinjen og centrede bolden til Tonali, der kastede sig frem og flugtede føringsmålet ind.

To minutter senere fik Tonali endda en stor chance for at score igen, men den argentinske verdensmester Emiliano Martínez reddede til hjørnespark.

Tonali havde også fod med i spillet, da Newcastle kom på tavlen anden gang. Her scorede Alexander Isak til 2-1 efter et kvarter.

Forinden havde en anden debutant scoret for Aston Villa, da den tidligere Bayer Leverkusen-spiller Moussa Diaby halvflugtede udligningen i kassen.

Med andre ord var det hæsblæsende fra start, og første halvleg var i det hele taget meget underholdende i begge ender. Newcastle kunne have øget, men Diaby kunne også have udlignet, men i en god position ramte han sidenettet.

Åbent hus

Efter pausen kom Isak endnu mere i centrum. Efter knap en time udnyttede han en forsvarsfejl og lobbede bolden elegant over Martinez til 3-1, og et par minutter senere burde han have fuldendt sit hattrick, da han havde en friløber.

I stedet blev han kort efter erstattet med sidste sæsons Newcastle-topscorer, Callum Wilson, der efter ni minutter på banen øgede til 4-1 fra en helt fri position. Få minutter senere misbrugte han desuden en gigantisk chance.

Der var nærmest åbent hus i Villa-forsvaret, og udeholdet kunne nemt have fået en endnu større snitter.

Det nåede dog at blive 5-1, da Harvey Barnes i tillægstiden sprintede fra Villas defensiv og lukkede målfesten.