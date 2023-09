Nikkede Roy Keane en skalle: Politi går ind i sagen

Det er nu under politiefterforskning, at en fan nikkede Premier League-legenden Roy Keane en skalle i forbindelse med Arsenal-Manchester United søndag

Roy Keane skiller vandene. Og han er ikke alles kop te.

For en enkelt fan kogte følelserne dog gevaldigt over i forbindelse med Arsenals kamp mod Manchester United søndag på Emirates Stadium.

Her skulle tilhængeren have forsøgt at nikke Keane en skalle, hvor han fik ham på irerens brystkasse, men altså uden for alvor at forårsage skade.

Det skriver Daily Mail.

Her ses det, at Roy Keanes kollega på Sky Sports Micah Richards kommer ham til undsætning, inden situationen for alvor fik mulighed for at eskalere.

Efterforskes af politiet

Hændelsen var af så alvorlig karakter, at politiet nu er gået ind i sagen.

Det oplyser Keanes arbejdsgiver, Sky Sports, i kølvandet på episoden.

'Vi forstår, at politiet efterforsker et påstået overfald af en civil person som følge af et opslag, der cirkulerer på sociale medier.'

Micah Richards (yderst til højre) kom Keane til undsætning. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Politiet i London bekræfter og tilføjer således.

'Politiet efterforsker et muligt overfald, der skulle have fundet sted på Emirates Stadium under en kamp mellem Arsenal og Manchester United søndag 3. september,' lyder det.

Hændelsen var ikke mere alvorlig, end at Keane og Richards returnerede til ekspertstudiet efter kampen og færdiggjorde deres arbejde på dagen.

