Nørgaard spiller som verdensstjerne

Han blev aldrig en succes i Hamburger SV, men fik sit gennembrud, da han vendte hjem til Brøndby.

Fiorentina var heller ikke det rigtige, men på anden sæson har 27-årige Christian Nørgaard stor succes i Brentford, og manager Thomas Frank har de helt store ord fremme om danskeren, der i de seneste fire kampe har ligget som en boldspillende type i det centrale forsvar.

- Måden vi spiller det på, så spiller han lidt som Franz Beckenbauer. Han har en faktisk den fremtoning, og det kan jeg virkelig godt lide, siger Frank til West London Sport.

Nørgaard til venstre jubler i Brentford-trøjen. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Franz Beckenbauer var en af verdens bedste spillere i 1970'erne, hvor han blandt andet førte Vesttyskland til VM-guld, så det er en fornem sammenligning for danskeren, der ellers primært har spillet på midtbanen.

- Han er en virkelig god spiller, og jeg mener, han er en rigtig god 6'er, fordi han har så meget ro, og fordi han spiller fremad næsten hver gang, siger Frank.

- Det er en kæmpe fordel og et stærkt våben. Hvis du vil skabe noget fremad, så er du nødt til at tage det et skridt af gange, før du kommer derop.

På grund af skader har Nørgaard kun spillet 15 af sæsonens 43 kampe, men han er klar til de sidste tre kampe i ligaen plus playoff-kampene, der kan sende danskerklubben i Premier League.

