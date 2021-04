Nu blander sønnen sig i ballade

Da Manchester United i weekenden tævede Tottenham, fik United et mål underkendt, efter Tottenhams Son var blevet ramt af en arm i ansigtet.

Situationen har dog givet anledning til diskussion i England, hvor flere mener, at Son overspillede situationen, og hvor Ole Gunnar Solskjær efterfølgende fortalte, at hans søn ikke ville få noget at spise, hvis sønnen i en lignende situation lå på jorden i tre minutter og skulle bruge hjælp fra holdkammerat til at komme på benene.

Ikke overraskende er José Mourinho ganske utilfreds med Ole Gunnar Solskjærs kommentar.

- Jeg vil bare sige, at 'Sonny' er meget heldig, at hans far er en bedre person end Ole, for jeg vil tro, at hans far - jeg er jo selv far - fodrer sit barn. Det er ligegyldigt, hvad de gør, man fodrer altid sine børn, har Tottenham-træneren sagt.

Nu blander Ole Gunnar Solskjærs søn, der til dagligt spiller i Kristiansund BK, sig i debatten.

Den 20-årige nordmand fastslår, at han ikke går sulten i seng.

- Jeg får altid mad - det kan jeg forsikre alle om.

- Max (Williamsen - holdkammerat, red.) spurgte mig, om jeg havde fået mad, da han mødte mig til træning. Jeg har aldrig ligget på jorden, som Son gjorde.

- Mourinho forsøger formentlig bare at fjerne fokus fra det faktum, at de tabte kampen, siger Noah Solskjær til det norske medie Tidens Krav.

Manchester United vandt opgøret med 3-1 efter at have været bagud med 0-1. Klubben ligger nummer to i Premier League - syv point foran Leicester City på tredjepladsen.

Tottenham er blot numer syv i rækken - seks point efter West Ham United på fjerdepladsen.

Det er nu, du skal slå til! Eksperten tror på overraskelsen