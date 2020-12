Nu bliver hun hånet

Fodboldekspert Karen Carney mener, at Leeds rykkede op, fordi de fik et pusterum i coronapausen. Klubben har nu svaret igen

Den tidligere fodboldspiller Karen Carney, der blandt andet har spillet for Arsenal og Chelsea, er efter karrieren blevet ekspert for BT Sports og Amazon Prime Video Sport.

Efter oprykkeren Leeds' 5-0-sejr over West Bromwich har en enkelt kommentar vakt opsigt.

- Jeg tror faktisk, at de rykkede op på grund af covid, da det gav dem et lille pusterum. Jeg ved ikke, om de ville være kommet op, hvis de ikke havde den pause, sagde Karen Carney.

Da Championship lukkede ned i marts grundet corona, havde Leeds netop vundet fem kampe i træk.

Karen Carneys mening har fået Leeds til at svare igen.

Klubben har bl.a. lavet en undrende emoji til hendes kommentar om covid, og så skriver den, at der altså var ti point ned til nummer to, da sæsonen sluttede.

Leeds' hån af Karen Carney har efterfølgende fået flere sportsjournalister til at kritisere klubben.

Fodboldjournalist hos Goal Alex Keble skriver: 'Patetisk tweet. Officielle klubkonti bliver mere og mere giftige. Lad være med at stræbe efter at være en fan-konto.'

Sky Sports-reporter Keith Downie skriver: 'Jeg så hele dækningen i aften og synes, at Karens analyse var lige så god som Leeds' præstation.'

BBC-kommentator David Law skriver: Jeres hold ødelagde lige Albion og var strålende. Godt klaret. Har I virkelig brug for at tweete noget som dette?'

Talksport-kommentator Sam Matterface skriver blot: 'Ikke fedt.'

Med storsejren over West Bromwich ligger Leeds nummer 11 i Premier League, der risikerer at blive stoppet - læs mere her.

