- Nu bliver jeg genkendt alle steder

- Vi vil gerne være os selv, når vi rejser på ferie, så vi er begyndt at tænke over de steder, hvor vi rejser hen, siger Thomas Frank

I hverdagen er der konstant fokus på Thomas Frank.

Hver en bevægelse bliver fulgt af et utal af tv-kameraer, når Brentford optræder i Premier League.

Som cheftræner i en Premier League klub bliver han eksponeret i ekstrem grad.

Derfor er det også rart at kunne trække sig tilbage, når han er sammen med familien.

Thomas Frank rejser i den kommende uge hjem til Danmark for at være med, når hans to ældste børn bliver studenter. Foto: Lars Poulsen.

- Det har ændret sig meget, siden vi kom i Premier League. Nu bliver jeg genkendt på gaden.

- Heldigvis kan jeg stadig gå ud og nyde byen. Af og til tager jeg med min kone på en tur til London på en af de få fridage, jeg holder.

- Jeg bliver stoppet flere gange, men sådan er vilkårene, forklarer Thomas Frank, der også lægger vejen forbi den lokale pub i det område, hvor familien bor.

Thomas Frank har mærket eksponeringen efter Brentford er rykket op i Premier League. Nu bliver han genkendt alle steder. Foto: Lars Poulsen.

- Vi kommer én gang om ugen på den lokale pub. Her vil de selvfølgelig også gerne tale fodbold, siger Thomas Frank, der siger, han har et meget privilegeret job, men han har været overrasket over, hvor stor eksponeringen af ham har været i Premier League.

- Når vi tager på ferie, vil vi gerne være lidt for os selv. Så ja, de ting er vi da begyndt at tænke lidt over, forklarer Brentford-træneren.

Hans kone, Nanna, har været lærervikar og arbejder nu for Børns Vilkår, mens den yngste datter stadig bor hjemme i huset i London. De to ældste børn er rejst til Danmark, hvor de i den kommende uge får studenterhuerne på hovedet.

Thomas Frank har ikke meget fleksibilitet i sit job, men i den kommende uge holder han en fridag uden for kalenderen, når hans to ældste børn får studenterhuen på hovedet. Foto: Lars Poulsen.

Og det vil Thomas Frank ikke gå glip af. Den stolte far vil være med fra første parket.

- Der er så mange ting, jeg går glip af, fordi jeg har et job, hvor fleksibiliteten ikke er særlig stor. Mentalt skal jeg være på 24 timer i døgnet.

- Men jeg sagde allerede før sæsonen, at uanset, hvor vi ligger i tabellen før den sidste kamp, vil jeg ikke gå glip af mine børn får studenterhuen på hovedet.

- Jeg ved, jeg vil fortryde, hvis ikke jeg var sammen med mine børn på sådan en stor dag, så må andre klare træningen, forklarer Thomas Frank, der i 25 år har levet et liv, hvor familien fuldstændig har indrettet sig efter hans trænerkarriere.

