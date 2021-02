Nu brænder sædet under Mourinho

Tottenhams problemer i Premier League fortsætter for uformindsket styrke.

Søndag indkasserede manager Jose Mourinhos mandskab et nederlag på 1-2 på udebane til West Ham.

Dermed har Tottenham blot vundet en enkelt af de seneste seks ligakampe, og holdet er de seneste måned raslet ned på niendepladsen.

Gæsterne producerede langt de fleste chancer i kampen og havde også mulighed for at tage sejren, men Tottenham blev straffet af et kynisk spillende hjemmehold.

I kampens indledning scorede Michail Antonio til 1-0 for West Ham, da han kastede sig efter et indlæg og selv fulgte op på riposten. I begyndelsen af anden halvleg øgede Jesse Lingard til 2-0 med et velplaceret skud.

Midtvejs i anden halvleg fik Tottenham reduceret, da Lucas Moura gjorde det til 1-2, men mere blev det ikke til for gæsterne.

Efter pausen havde Mourinho sendt Gareth Bale på banen, og med et kvarter tilbage kom også Dele Alli ind fra bænken.

Pierre-Emile Højbjerg fik fuld spilletid for Tottenham. Danskeren ragede undervejs en advarsel til sig.

West Ham har 45 point på Premier Leagues fjerdeplads. Tottenham har 36 point på niendepladsen.