Nu er de størst

530.

Så mange Premier League-kampe har Peter og Kasper Schmeichel kastet sig ud i med dertilhørende super-redninger, skarpe igangsættelser og utallige råb.

Ingen far-søn-duo har gjort det bedre.

Førhen var Ian Wright og Shaun Wright-Phillips - og ja, de er far og søn - rekorden. Den tidligere Arsenal-angriber og den vævre kantspiller nåede 529 Premier League-opgør, men har ikke udbygget det tal, siden sidstnævnte forlod ligaen i 2015.

Foto: Claus Bjørn Larsen/Polfoto

Nu kan Schmeichel-dynastiet lægge afstand til de nærmeste konkurrenter, for Kasper Schmeichel ligner ikke ligefrem en keeper med planer om exit eller karrierestop.

Han har tre clean sheets i denne sæson, hvor Leicester igen blander sig i et selskab, de ikke burde kunne finde sig selv i. Lige nu ligger de på en Champions League-givende fjerdeplads, og Schmeichel har nok engang en stor andel.

Han har sjetteflest redninger af alle rækkens keepere, og de øverste på listen er alle fra bundklubber, der bliver skudt mere i sænk.

Kasper Schmeichel har været klubbens førstekeeper i ni år, og han har spillet alt fra Champions til Champions League med klubben, som han har givet 125 clean sheets.

Vi skal tilbage til 2007 for at finde Kasper Schmeichels Premier League-debut. Dengang var han hos Manchester City og fik et uventet klap på skulderen, da manager Sven Göran Eriksson gav ham chancen. Han har selv delt en sjov detalje fra den kamp, som du kan læse mere om her.

Peter Schmeichel havde som bekendt de fleste af sine Premier League.kampe for Manchester United, men han nåede også at repræsentere Aston Villa og Manchester City i turneringen i slutningen af karrieren.

Superligaen Indefra: AGF-boss sætter navn på sin afløser

Større penge, større problemer: Det venter den nye FCK-boss

- Skrid, Eriksen

Blander sig: - Total latterlig regel