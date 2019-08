Nu er der deadline i England: Luiz tæt på Arsenal

Mens transfervinduerne i andre store fodboldlande som Italien, Spanien og Tyskland først lukker senere på måneden, er der stop for køb af spillere i engelsk fodbold torsdag klokken 18.

Det betyder, at verdens vel nok mest eksponerede fodboldliga, har gang i køb og salg de næste mange timer.

Ekstra Bladet vil løbende opdatere denne artikel med de væsentligste aktioner i primært Premier League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.55: Kæmpe byttehandel på plads

Juventus og Manchester City bytter højre backs inden den kommende sæson, bekræfter begge klubber. Juventus får tilgang af 28-årige Danilo, mens Manchester City i stedet har hentet 25-årige João Cancelo i den italienske klub.

Juventus meddeler, at klubben har indgået en femårig aftale med Danilo. Denne koster angiveligt 37 mio. euro - svarende til 276 mio. kroner.

Læs mere om den spektakulære byttehandel her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.50: Lukaku på plads i Italien

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Manchester United siger med al sandsynlighed farvel til belgiske Romelu Lukaku i dag.

Den store angriber landede i nat i Milano, hvor en større omgang Inter-fans i voldsomt godt humør tog imod ham.

26-årige Romelu Lukaku skal gennem et lægetjek i Inter torsdag og ventes at skrive under på en femårig kontrakt med de tidligere Champions League-mestre.

Ifølge Sky Italia koster han på den pebrede side af 500 millioner kroner.

Læs mere om skiftet her

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2019

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.45: David Luiz tæt på Arsenal

Med Laurent Koscielny ude af billedet (den franske verdensmester er rejst hjem til Frankrig og Monaco) ligner brasilianske Luiz erstatningen i Arsenals midterforsvar.

Den krølhårede 32-årige stjerne skulle ifølge engelske medier være enig med Chelsea-manager Frank Lampard om at kunne smutte. Og det endda for en slik, når man skeler til de voldsomme summer, han tidligere er blevet handlet for.

120 millioner kroner skulle være overgangssummen mellem de to London-rivaler.

- Hvis det kan lade sig gøre, så vil vi prøve at hente en spiller her på den sidste dag. Men det skal være en, der kan bidrage. Vi har mange gode forsvarsspillere, så vi skal have en ind, der kan tilføre holdet noget, er Arsenal-manager Unai Emery af Sky Sports citeret for at sige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.36: Status på Christian Eriksen

Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen er naturligvis set med danske briller den mest interessante spiller. Og så alligevel ikke. For fynboen synes at have trukket følehornene til sig i forhold til Manchester United, der ellers er kommet på banen de seneste dage som mulig arbejdsgiver.

27-årige Eriksen har tidligere tilkendegivet overfor Tottenhams formand, Daniel Levy, at han aldrig vil spille for andre engelske klubber end Spurs. Holder den påstand vand, kan den danske landsholdsstjerne meget vel vise sig at være ligegyldig i dag, da Tottenham dermed ikke er tvunget til at sælge ham i dag.

For man kan stadig sælge til Real Madrid, Paris Saint-Germain eller OB i morgen eller næste uge.

Vi holder selvfølgelig fortsat nøje øje med Christian Eriksen og Tottenham gennem dagen.