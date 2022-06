Nu er det helt slut: Stopper karrieren

I en alder af 38 år har Carlos Tevez valgt at indstille sin karriere.

Det fortæller han til amerikansk tv ifølge Sky Sports.

Den tidligere Premier League-stjerne har siden sidste sommer været klubløs, efter han mistede sin far i begyndelsen af 2021.

Dødsfaldet har nu resulteret i, at Carlos Tevez sætter fodboldstøvlerne på hylden.

- Jeg har stoppet min karriere. Det er bekræftet, siger angriberen.

- Det har været meget svært for mig at spille fodbold det seneste år, men jeg var i stand til at se min far. Jeg stoppede med at spille, fordi jeg mistede min største fan.

Carlos Tevez har været på nogle store klubadresser gennem sin karriere.

Fra 2007 til 2009 var argentineren udlejet fra West Ham til Manchester United, inden han i sommeren 2009 skiftede til Manchester City.

Efter fire års tjeneste i den engelske storklub rykkede Carlos Tevez videre til Juventus. Tilværelsen i Italien varede to år, hvorefter turen først gik til Boca Juniors og senere den kinesiske klub SH Shenhua.

Carlos Tevez nåede at spille knap 100 kampe for både Manchester United og Juventus, mens det er blevet til lidt over 140 kampe i Manchester City-trøjen og 200 kampe for Boca Juniors.