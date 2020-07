Nu er det tæt på

Pierre-Emile Højbjerg meldes på vej væk fra Southampton, og der er stor interesse i danskeren.

Carlo Ancelotti vil bringe ham til Everton, og det har tidligere været meldt, at Everton både skulle have forhandlet prisen på plads med Southampton samt de personlige vilkår med Pierre-Emile Højbjerg.

Det er stukket helt af: Fuldstændig ekstremt: ALT for mange

Den danske midtbanespiller har dog selv indikeret, at han ønsker et skifte til Tottenham. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger, har han også været forbi klubbens træningsanlæg og møde manager José Mourinho.

Mandag aften erfarede Sky Sports, at Tottenham nærmer sig et køb af danskeren, selvom de i forhandlingerne med Southampton indtil vindere kun har budt 122 millioner kroner, hvilket er et stykke fra Southamptons værdiansættelse, der lyder på 204 millioner kroner.

Og hvis Spurs ikke hoster op, skifter Højbjerg ikke, fastslår manager Ralph Hasenhüttl.

- Han har et år mere på sin kontrakt. For mig betyder et år en hel del i fodboldverden. Hvis der ikke er nogen klub, der vil betale, hvad vi vil have for ham, bliver han hos os et år mere. Intet problem, siger Hasenhüttl til Sky Sports.

Pierre-Emile Højbjerg har bare et år igen af aftalen med Southampton.

Se også: Efter PL-triumf: Liverpool-stjerne solgt

Se også: Stjerne sviner 'bange' Schmeichel

Se også: Sælger penthouselejlighed: Giver 300.000 i rabat