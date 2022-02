Nu får det vidtrækkende konsekvenser

En tam straf er medvirkende til, at to sponsorer nu dropper West Ham i den bizarre Kurt Zouma-sag om kattemishandling

Det er ikke kun Kurt Zouma, der oplever repressalier i kølvandet på sagen om hans spark af en kat.

Også hans arbejdsgiver, West Ham United, går det ud over.

Først var Vitality, klubbens wellness-partner, der stoppede sponsoratet. Og nu er det Experience Kissimmees tur.

Det Florida-baserede firma vil heller ikke mere.

- Experience Kissimmee annoncerer i dag, at det har indstillet sponsoratet af West Ham United Football Club, står der kortfattet i et tweet.

Vitality var lidt mere åben og konstaterede, at man var 'enormt skuffet' over klubbens handling efter klippet med katten var blevet offentligt kendt.

Med det mente Vitality, at West Hams bøde på to ugers løn - svarende til 250.000 pund - var for vattet.

Zouma selv har måttet se sit Adidas-sponsorat ryge. Det kan du læse om her.

I det nu berømte og berygtede klip ses Zouma mishandle sin kat, hvor han blandt andet slår den og kaster en sko efter den. Læs mere om sagen her.